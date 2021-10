Lancé à l’initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé, en partenariat avec l’Assurance maladie, le Mois sans tabac est de retour en novembre avec le slogan « en novembre, on arrête ensemble ». Pendant un mois, les fumeurs inscrits à l’opération vont tenter de relever le défi en arrêtant la cigarette. Pour cela, ils recevront un programme avec des conseils et seront épaulés par des professionnels.