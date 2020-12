La dématérialisation des prescriptions

Le secteur de la santé est en plein virage numérique depuis quelques années. En 2018, la stratégie Ma santé 2022 est lancée et comprend notamment la modernisation des pratiques. Cela se traduit par la création d’un dossier médical partagé (DMP) et le développement des consultations par télémédecine. La prescription électronique fait partie intégrante de cette stratégie et son objectif est de faciliter les échanges entre les patients et les praticiens, et de leur faire gagner du temps. En effet, l’e-prescription permettra de supprimer tout intermédiaire papier, qui peut être égaré, et de suivre plus facilement les traitements.

Dans l’application, les médecins pourront prescrire des soins et délivrer une ordonnance dématérialisée. Elle sera accessible dans le DMP à la fois par le patient et le pharmacien. Ce DMP est l’équivalent du carnet de santé en version numérique et contient donc vos informations de manière sécurisée. Il est entièrement gratuit, rapide à créer, et constitue une interface d’échanges entre vous et vos praticiens.

À l’heure actuelle, l’e-prescription est en cours d’expérimentation et ne concerne que les prescriptions de médicaments. Son déploiement sera progressif et devrait se généraliser en 2024 en intégrant tous les types d’ordonnances.