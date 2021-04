Lancée le 1er février, la chaîne éphémère Culturebox, conçue pour soutenir le monde de la culture, est prolongée jusqu’en août. Concerts, spectacles de danse et de théâtre, festivals animeront vos soirées pendant 4 mois de plus.

Lancée le 1er février, la chaîne éphémère Culturebox, conçue pour soutenir le monde de la culture, est prolongée jusqu’en août. Concerts, spectacles de danse et de théâtre, festivals animeront vos soirées pendant 4 mois de plus.

La diffusion de Culturebox, créée par France Télévisions, devait s’achever à la fin du mois d’avril. Bonne nouvelle pour les téléspectateurs et les artistes : la chaîne reste à l’antenne. Toutefois, quelques changements sont à prévoir.

En quoi consiste Culturebox ? Culturebox est une chaîne éphémère entièrement consacrée à la culture. Son objectif : soutenir les professionnels du secteur frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Elle propose aux téléspectateurs des émissions culturelles en journée, des spectacles de théâtre, de danse, des rencontres avec des artistes et des concerts en soirée. Chaque soir, Daphné Bürki et Raphäl Yem présentent Culturebox, l’émission, un rendez-vous quotidien composé d’entretiens, live, performances artistiques et bien d’autres surprises. 600 artistes ont pu s’exprimer sur la scène offerte par Culturebox depuis le 1er février. Le programme de votre soirée sur #Culturebox



20h10 : Culturebox, l'émission avec @Daphne_Burki01

& @RaphalYem



21h05 : La soirée continue avec @basiqueofficiel et les concerts de @Camelia_Jordana & LesFrangines_



RDV sur le canal 19 de la TNT et sur : https://t.co/x5LTuHnNil pic.twitter.com/nAWYd0Nd9n — francetv culturebox (@ftvculturebox) April 21, 2021

La chaîne Culturebox joue les prolongations Le spectacle continue pour Culturebox qui bénéficie d’une prolongation de 4 mois, en lien avec le contexte sanitaire. « Face au succès rencontré par la chaîne et avec le soutien de l’État, France Télévisions a décidé de prolonger l’expérience Culturebox en soirée sur le canal 14 de la TNT, à compter du 1er mai et ce jusqu’en août », a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué le 17 avril. Les téléspectateurs pourront profiter d’un programme riche et varié, en attendant la réouverture des lieux culturels (musées, cinémas, théâtres, etc.) promise mi-mai par Emmanuel Macron.