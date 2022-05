Jusqu’où s’arrêtera l’inflation ? En avril 2022, les prix à la consommation ont grimpé de 4,8 % par rapport à avril 2021. C’est plus que ce que prévoyait l’INSEE dans son point conjoncture publié en mars (aux alentours de 4,5 % de hausse). Et si cela vous impacte directement lorsque vous faites vos courses, une forte inflation peut également avoir des conséquences sur le taux du livret A . La prochaine date de révision possible étant le 1er août 2022, il devrait donc être revalorisé à ce moment-là. Ce serait donc une deuxième augmentation en quelques mois, après celle du 1er février 2022 .

Livret A : un taux de 1,90 % le 1er août 2022 ?

Car pour rappel, le taux du livret A est généralement calculé en fonction de 2 moyennes : celle de l’inflation annuelle sur les 6 derniers mois à laquelle on soustrait la moyenne des taux interbancaires.

Et selon Capital, si l’inflation de mai et de juin 2022 est identique à celle d’avril 2022, la moyenne des hausses de prix annuelles sur les 6 derniers mois (entre janvier 2022 et juin 2022) devrait être de 4,27 %. Et si la moyenne des taux interbancaires n’évolue pas (- 0,57 %), le magazine économique arrive à un taux du livret A de 1,85 %, arrondi à 1,90 %.

Autrement dit, sachant qu’en moyenne les Français ont 5 500 € dans leur livret, si le taux passe dès le 1er août 2022 de 1 % à 1,90 %, les intérêts augmenteraient sur un an de 49,50 €, soit 4,125 € par mois.