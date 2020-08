Si vous êtes détenteur d’un permis de conduire étranger et que vous résidez en France, vous devez l’échanger contre un permis français pour pouvoir continuer à conduire. Cette démarche se fait désormais en ligne.

Échange de permis de conduire étranger : des démarches simplifiées

Jusqu’en septembre 2017, l’échange de permis de conduire étranger se faisait uniquement en préfecture ou en sous-préfecture. Les démarches ont ensuite été centralisées au Centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) de Nantes. Les dossiers étaient envoyés par voie postale, et le CERT recevait chaque mois environ 22 000 demandes d’échanges de permis, jusqu’à 90 000 appels et en moyenne un mail par minute.

Conséquence : les délais de traitement des dossiers étaient longs, de 6 à 10 mois en moyenne, parfois davantage selon le pays dans lequel avait été délivré le permis. Les deux mois de confinement du début d’année n’ont pas aidé à raccourcir ces délais, et la décision a été prise de modifier la procédure.

Désormais, les demandes d’échanges de permis de conduire étrangers se font uniquement en ligne, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette procédure dématérialisée était déjà en place depuis mars 2020 pour les détenteurs d’un permis de conduire délivré par un pays membre de l’Union européenne. Depuis le 4 août, elle est également valable pour tous les titulaires de permis de conduire étrangers, quels que soient leur nationalité et le pays d’obtention du permis.

Pour transmettre sa demande d’échange de permis de conduire étranger, il suffit de se connecter au site de l’ANTS, de suivre les indications et de transmettre les différentes pièces demandées par voie dématérialisée. Les personnes ayant effectué une demande sont informées de son état d’avancement par mail ou par SMS.