L’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite s’associent une nouvelle fois pour proposer aux actifs de faire le point sur leur situation personnelle. 40 000 entretiens par téléphone ou dans l’un des points d’accueil sont à saisir.

40 000 rendez-vous pour préparer votre dossier de retraite

L’édition 2021 des Rendez-vous de la retraite est organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite du 28 juin au 3 juillet. Pendant une semaine, tous les actifs ont la possibilité de décrocher l’un des 40 000 rendez-vous proposés.

Le congé parental compte-t-il dans le calcul de la retraite ? Le chômage partiel a-t-il une incidence ? À quel âge puis-je partir à la retraite ? Comment est calculée ma retraite complémentaire ? À tout âge, les actifs peuvent se poser de multiples questions concernant la retraite. Pour y répondre, des milliers de conseillers seront mobilisés durant les Rendez-vous de la retraite. Ils vous aideront à préparer sereinement votre départ, monter votre dossier et débusquer une quelconque anomalie qui aurait pu se glisser dans le calcul de vos droits à la retraite. En effet, « il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à la retraite et en être acteur », soulignent l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco dans un communiqué.

Dès le début de votre carrière, vous pouvez créer votre espace personnel sur le site de l’organisme dont vous dépendez. Il est conseillé de vérifier régulièrement votre relevé de carrière, document qui retrace l’ensemble de votre parcours professionnel et permet de calculer le montant de votre pension. N’hésitez pas à traquer les erreurs ou les oublis, qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur votre retraite, et effectuer les demandes de correction.