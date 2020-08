Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que le principe de réparation intégrale s’applique dans cette situation. Il implique que l’indemnisation de la victime n’entraîne pour elle ni appauvrissement ni enrichissement . Plus précisément, il vise à replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre.

En l’espèce, un gérant et associé unique de société au sein de laquelle il exerçait son activité de chirurgien avait été victime d’un accident de la circulation. Il avait assigné l’assureur du conducteur responsable en indemnisation de ses préjudices. L’organisme d’assurance faisait néanmoins valoir que les pertes de revenus de la société ne correspondaient pas à celles de cet associé unique. En effet, l’associé ne perçoit que 55 % de son chiffre d’affaires en moyenne, après déduction des impôts et charges.

Les impôts ne doivent pas être déduits de l’indemnisation

Dans son arrêt du 5 mars 2020, la Haute juridiction écarte les raisonnements de l’assureur et de la cour d’appel. Elle estime que la perte de revenus personnels de la victime ne doit pas être indemnisée en tenant compte des facturations ni après l’application d’un abattement de 45 %. « Les dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime », énonce-t-elle.

Par conséquent, lors du calcul de la perte de gains professionnels, les impôts qu’aurait dû payer la victime ne doivent pas être déduits du montant de l’indemnité.