Afin de sauver leur île, les Mauriciens ont accouru chez le coiffeur puis se sont affairés dans la confection et la mise en place de ces boudins faisant fi de leur sécurité. Une telle mobilisation citoyenne a eu un écho à l’échelle internationale et les associations se sont retroussées les manches pour faire parvenir des tonnes de cheveux dans les meilleurs délais.

En effet, ces derniers sont des adsorbants oléophiles et hydrophobes, c’est-à-dire qu’ils peuvent retenir jusqu’à huit fois leur poids en hydrocarbures . Pour les utiliser, des boudins flottants sont confectionnés, dont l’efficacité est bien plus importante que celle des boudins normalement réalisés à partir de tissus, chanvre ou encore paille de canne à sucre.

Lorsqu’un navire porteur de matières polluantes s’échoue, les autorités disposent de peu de temps pour prendre la marée noire de vitesse et ainsi préserver l’écosystème. À l’île Maurice, des milliers de tonnes de fioul se sont déversées dans l’océan menaçant d’atteindre les côtes et les récifs coralliens. Face à l’urgence, des coiffeurs locaux et des associations partout dans le monde ont offert leur aide sous la forme de collectes de cheveux .

Rejoindre le mouvement et participer au recyclage des cheveux

Les cheveux n’ont pas pour seule vertu l’absorption des hydrocarbures, mais sont aussi connus pour leur capacité isolante, leur résistance et la présence de kératine dans leur composition. Capillum et Coiffeurs Justes œuvrent afin de les recycler et ainsi adopter un comportement éco-responsable. Quel que soit la nature des cheveux ou la couleur, ils peuvent être récoltés et utilisés à d’autres fins.

Les coiffeurs souhaitant rejoindre l’association doivent pour cela remplir un bulletin comprenant les informations de l’entreprise et le nombre de sacs souhaité. L’adhésion s’élève à 25 euros par an et chaque sac est vendu un euro. Un fois remplis, il suffit de les renvoyer à vos frais au salon de Thierry Gras. Si cette démarche a un coût, son impact écologique n’en demeure pas moins conséquent.