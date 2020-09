Mal de dos : bouger pour moins souffrir

« Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement » : c’est avec ce slogan que la campagne de sensibilisation initiée par l’Assurance Maladie s’était fait connaître en 2017. Elle revient cette année sur les écrans de télévision, à la radio, sur le web et sur les réseaux sociaux.

Prévue en plusieurs volets, cette campagne a pour objectif de faire passer un message principal : il est important de rester en activité lorsque l’on a mal au dos, puisque la sédentarité est bien souvent à l’origine même de ces douleurs.

En 2017 et en 2018, le premier volet ciblait surtout les activités physiques et sportives. En 2019, le deuxième volet était consacré aux activités physiques quotidiennes et professionnelles. En 2020, la campagne s’adapte à la crise sanitaire, qui a provoqué un développement important du télétravail, et met en avant les activités quotidiennes.

Si les personnes souffrant de douleurs dorsales ne peuvent temporairement plus exercer leur activité professionnelle, elles sont toutefois invitées à rester actives autant que possible, via la pratique du jardinage, de la marche, du vélo et même à travers de petits gestes du quotidien comme monter les escaliers plutôt que de prendre l’ascenseur.