Face à la menace nucléaire engendrée par la Guerre en Ukraine, les Français se ruent dans les pharmacies pour réclamer des pastilles d’iode. Or en France, la distribution est réglementée et toutes les officines ne disposent pas d’un stock. Pourquoi l’iode est-il si recherché ? Comment en obtenir gratuitement ?

Prendre de l’iode en prévention : une fausse bonne idée

Il faut savoir que les comprimés d’iodure de potassium ne constituent pas un traitement. Ils doivent être pris uniquement sur instruction du préfet et lorsqu’un accident nucléaire a été déclaré. Par ailleurs, ils ne peuvent être absorbés à n’importe quel moment, mais « au plus tôt une heure avant l’exposition à la radioactivité, et au plus tard dans les 6 à 12 heures qui suivent », précise l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) rappelle qu’il s’agit d’un « médicament, à prendre dans un cas très précis et sur ordre des autorités ». Et selon elle, il est inutile et déconseillé d’en absorber par prévention. Outre les éventuels effets secondaires (nausées, vomissements, etc.), prendre des comprimés d’iode peut s’avérer dangereux pour la santé, risquant notamment de bloquer la thyroïde.