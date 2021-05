Plus que quelques heures de patience. Les lycéens français pourront consulter les réponses des formations à leurs vœux dès ce soir. 931 000 candidats attendent le verdict, en sachant que certains n’obtiendront pas de réponse tout de suite. En effet, cette phase d’admission s’étalera jusqu’au 14 juillet.

Chaque lycéen a pu réaliser jusqu’à 10 vœux et 20 sous-vœux. S’il obtient plusieurs réponses positives, il lui faudra donc choisir. Pour se connecter à Parcoursup , le candidat devra se munir de ses identifiants (numéro de dossier et mot de passe). En outre, il sera alerté de toute nouvelle proposition d’admission par mail, SMS ou en utilisant l’application Parcoursup.

Le calendrier Parcoursup reste le même, malgré la crise sanitaire. Ainsi, du 27 mai au 14 juillet , les lycéens entrent dans la phase d’admission ; phase durant laquelle ils recevront les réponses des formations pour lesquelles ils ont candidaté. Certains sauront s’ils sont acceptés ou non dès aujourd’hui à 19 heures, et d’autres devront encore patienter avant de connaître le verdict.

Chaque fois qu’un candidat, admis à plusieurs formations, fait son choix, il se désiste donc pour ses autres vœux et libère des places. En conséquence, les dossiers seront mis à jour en permanence, et jusqu’au 14 juillet, les élèves peuvent espérer obtenir la formation tant convoitée.

Que faire en l’absence de proposition d’admission ?

Les élèves qui n’ont reçu que des réponses négatives seront contactés par les équipes Parcoursup et pourront bénéficier d’un accompagnement dans un centre d’information et d’orientation (CIO) ou au sein même de leur lycée. Par ailleurs, une phase complémentaire aura lieu, du 16 juin au 16 septembre, pour ces candidats et ceux qui ne sont pas satisfaits des réponses obtenues pendant la phase d’admission. Tous les ans, 90 000 élèves décrochent une proposition lors de cette procédure complémentaire.

Enfin, il est possible de saisir à partir 2 juillet la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES), qui se charge d’étudier les dossiers rejetés et d’aider les élèves à trouver la formation adaptée à leur projet.

En cas de questions, les candidats peuvent se référer aux tutoriels et tchats, mais également obtenir de l’aide auprès d’un conseiller par téléphone au 0 800 400 070 ou via la messagerie de l’espace personnel.