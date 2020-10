À partir de janvier 2021, une personne reçue aux urgences d’un hôpital et sortie sans avoir été hospitalisée devra s’acquitter d’un « forfait patient urgences », dont le montant fixe sera précisé dans un prochain arrêté.

Désengorger les urgences des hôpitaux

Ce montant forfaitaire remplacera l’actuel ticket modérateur proportionnel, qui laisse à la charge du patient 20 % du montant des soins reçus. Comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021, ce ticket modérateur « forfaitaire et universel » sera dû « pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage (ne sera) pas suivi d’une hospitalisation ».

L’objectif du gouvernement est double : il souhaite d’une part désengorger les services d’urgences des hôpitaux, et éviter des restes à charge trop importants pour certains patients. Ce forfait vise aussi à « améliorer la lisibilité des coûts de prise en charge et, pour les établissements, simplifier la facturation et améliorer le recouvrement ».

Actuellement, les frais d’hospitalisation sont généralement couverts à 80 % par l’Assurance Maladie, et les 20 % restants sont pris en charge par les mutuelles. Toutefois, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes invalides et les femmes enceintes sont exonérées du ticket modérateur proportionnel.