À l’approche du week-end de trois jours et en attendant un possible durcissement des restrictions, vous êtes sans doute nombreux à vous poser la même question : peut-on traverser un département confiné lorsque l’on vient d’un territoire qui ne l’est pas et que l’on va vers un autre département où ces mesures de « freinage renforcé » ne s’appliquent pas ? Autrement dit, si vous habitez dans le Calvados, pouvez-vous prendre la direction de l’est de la France alors que vous devez traverser l’Île-de-France ? De même, pouvez-vous partir de Saône-et-Loire pour aller dans la Drôme, si vous passez par le Rhône ?