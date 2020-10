Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lors de son discours télévisé, le 28 octobre, un nouveau confinement en France métropolitaine. Cette mesure a été prise face à l'accélération soudaine de la pandémie COVID-19 en France et dans l'ensemble des pays de l'Union européenne comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Irlande. Dès vendredi 30 octobre - minuit, les sorties seront limitées et l'attestation dérogatoire redeviendra obligatoire, comme pour le confinement mis en place au printemps. « Restez au maximum chez vous. Respectez les règles. La réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Chaque heure compte » a insisté Emmanuel Macron.

Le confinement est actuellement mis en place pour 4 semaines, jusqu'au 1er décembre.