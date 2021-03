La France est entrée dans une troisième vague. Afin de freiner la progression du virus, le gouvernement a décidé de durcir les restrictions dans les départements où la situation est la plus préoccupante. Hier, le Premier ministre a annoncé l’instauration d’un confinement pour 16 d’entre eux. Et la nouvelle attestation de déplacement est d’ores et déjà disponible au téléchargement.









Un confinement dans 16 départements 21 millions de Français vont se réveiller samedi au cœur d’un troisième confinement, un peu plus d’un an après le premier. Lors de la dernière conférence de presse, Jean Castex a donné la liste des 16 départements confinés, soit : les 8 départements d’Île-de-France : Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne et Yvelines ;

les 5 départements des Hauts-de-France : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise ;

la Seine-Maritime ;

les Alpes-Maritimes ;

l’Eure. Il entrera en vigueur vendredi 19 mars à minuit pour quatre semaines.

Où télécharger la nouvelle attestation de déplacement ? Tout nouveau confinement implique le retour de l'attestation de déplacement. Les Français ont désormais l’habitude de remplir ce document en version papier ou en ligne. Il leur suffit d’indiquer quelques informations les concernant et de cocher le bon motif dans la liste proposée : déplacements entre le domicile et le lieu de l’activité professionnelle, pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants, pour effectuer des achats de fournitures nécessaires, etc. La nouvelle attestation est téléchargeable directement sur le site au format PDF. Vous pouvez ensuite l’imprimer en plusieurs exemplaires, à compléter avant toute sortie. Il sera possible de la générer et la remplir en ligne prochainement. Elle est également disponible sur le site du ministère de l’Intérieur et sur l’application TousAntiCovid. En ce qui concerne le justificatif de déplacement professionnel et le justificatif de déplacement scolaire, ils sont tous deux accessibles en suivant le lien, à la fin de cet article et sur le site du gouvernement. Vous trouverez l'ensemble des documents nécessaires en bas de l'article. L’absence d’attestation lors d’un contrôle des forces de l’ordre entraîne une amende de 135 euros. Après 3 infractions en l’espace de 30 jours, ce montant passe à 3 750 euros et peut s’accompagner de 6 mois d’emprisonnement.

Quels commerces peuvent ouvrir dans les 16 départements ? Certains commerces doivent une fois encore baisser le rideau. En effet, seuls ceux qui vendent des biens et des services de première nécessité sont autorisés à ouvrir dans les 16 départements concernés samedi 20 mars. Il s’agit notamment des commerces alimentaires (supermarchés, hypermarchés, etc.), des pharmacies, des magasins de réparation informatique, des garages automobiles, des banques, ou encore des opticiens. Les librairies et les disquaires ont rejoint il y a peu la liste des commerces dits essentiels et ne baisseront donc pas le rideau. Autre nouveauté, « les coiffeurs vont pouvoir rester ouverts, avec un protocole sanitaire particulier », a annoncé Gabriel Attal. Enfin, le président de la Confédération des commerçants de France (CDF) a précisé que les fleuristes et les magasins de bricolage demeurent eux aussi ouverts. Pour rappel, les Français qui souhaitent se rendre dans l’un de ces commerces sont tenus de posséder une attestation de déplacement dûment remplie.