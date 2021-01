77 agences Pôle Emploi de la région Occitanie lance l’opération Oc Jobs pour favoriser l’échange des entreprises qui recrutent avec les candidats et leur permettre de découvrir ou de redécouvrir des métiers méconnus.

En Occitanie, le taux de chômage est à plus de 10 % alors que la région compte environ 150 000 offres d’emploi actuellement, que l’on peut trouver via Pôle Emploi ou d’autres sites de jobbing comme Monster, Jobijoba, ou Regionsjob. Pour favoriser les rencontres entre les entreprises qui recrutent et les candidats, Pôle Emploi met en place l’opération Oc Jobs pendant laquelle 700 évènements seront organisés. Qu’en est-il ?

Les entreprises d’Occitanie connaissent de réelles difficultés de recrutement Les offres d’emploi non pourvues sont nombreuses en Occitanie, au point que Pôle Emploi a décidé de cibler particulièrement cette problématique. En effet, en 2017, 14 000 offres d’emploi ont finalement été retirées par les employeurs, faute de candidats. « Nous avons de plus en plus d’offres pour lesquelles nous n’avons pas de candidats et les chefs d’entreprise renoncent à recruter », déplore le directeur de Pôle emploi en Occitanie. Selon Pôle Emploi, 58 professions connaissent actuellement de réelles difficultés de recrutement, notamment dans les métiers de l’hôtellerie-restauration, l’industrie, l’ingénierie, en chaudronnerie, en terrassement ou dans les métiers du bâtiment en général, parfois à cause des horaires ou des conditions de travail, parfois simplement parce que certains métiers sont méconnus des candidats qui n’osent pas postuler. « Souvent, ces métiers ne sont pas choisis, car ils sont méconnus. Pire, ils font l’objet d’images fausses qui empêchent les demandeurs de s’y orienter. Nous sommes parmi les trois régions les plus touchées par le chômage et paradoxalement, nous figurons aussi dans le top 3 des régions qui créent le plus d’emplois en France », explique le préfet de région, Pascal Mailhos.