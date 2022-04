Alors que le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 a lieu ce 10 avril 2022, de nombreux électeurs restent toujours indécis. Ainsi, selon un sondage réalisé par l’institut Elabe et publié ce samedi 2 avril par BFM TV, l’Express et SFR, 27 % des Français qui sont sûrs de se rendre dans l’isoloir ne savent toujours pas quel bulletin ils vont glisser dans l’urne.

Présidentielle 2022 : les professions de foi sont disponibles en ligne

Pour les aider dans leur choix, les électeurs reçoivent lors de chaque scrutin un courrier dans lequel tous les candidats présentent leurs idées et leur programme. Et dans le but d’améliorer l’information des électeurs, ces professions de foi sont également mises en ligne.

Ainsi, sur le site de la CNCCEP (Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle), les électeurs peuvent avoir accès aux professions de foi des 12 candidats en version PDF. Sur ce portail, les personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés de compréhension peuvent également télécharger les déclarations écrites en langage FALC (facile à lire et à comprendre).

Enfin, une version lue des propagandes électorales est aussi disponible sur ce site.