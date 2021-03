Après des éditions placées sous le signe de l’Ardeur, la Beauté et le Courage, c’est au tour du Printemps du Désir . « Tantôt festive, amoureuse ou contemplative, la poésie donnera vie à notre désir de printemps », énonce Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, dans un communiqué. Malgré une nouvelle édition entravée par l’épidémie de Covid-19, des milliers d’acteurs se mobilisent pour maintenir des évènements, en présentiel ou à distance, et décliner le thème sous toutes ses formes.

Le Printemps des poètes est fêté dans les écoles dans le cadre du plan « À l’école des arts et de la culture ». Les enseignants n’ont qu’à puiser dans les ressources mises à disposition pour concevoir des activités et sensibiliser les plus jeunes à la poésie.

Printemps des poètes 2021 : quel est le programme ?

Chaque année, près de 12 000 manifestations sont organisées partout en France. Dans les médiathèques, librairies, hôpitaux, musées et écoles, les plus grands poètes de l’Histoire et ceux d’aujourd’hui sont célébrés. Le Centre national du livre (CNL) propose son soutien aux institutions qui souhaitent organiser une manifestation littéraire, peu importe sa forme (lecture, rencontre, activité, etc.).

Le Printemps des poètes sera inauguré à Avignon ce week-end du 13 et 14 mars. Et pour l’occasion, les remparts et monuments de la ville se pareront de rouge. Des citations poétiques seront également projetées à la nuit tombée. La plupart des organisateurs ont adapté leurs évènements pour tenir compte des restrictions liées à la Covid-19. Ainsi, une exposition plein air, intitulée « Dis, tu désires quoi pour demain », a lieu jusqu’au 27 mars sur la place du Palais des Papes. Ateliers, rencontres, projections de courts métrages, lectures et bien d’autres sont à retrouver.

Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur l'agenda du Printemps des poètes, qui recense des milliers d’évènements.