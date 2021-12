Puis, ce vendredi 10 et samedi 11 décembre, ce sera entre 20 heures et minuit.

Ce mercredi 8 et jeudi 9 décembre, les illuminations et scénographies commenceront à 19 heures et se termineront à 23 heures.

Lors de la Fête des Lumières 2021, vous pourrez vous déplacer à pied et/ou utiliser le métro. Notons que les transports en commun seront gratuits ce mercredi 8 décembre à partir de 16 heures. Et pour les 9, 10 et 11 décembre, un ticket « TCL en Fête » est proposé pour 3,20 euros. En l’achetant, vous pourrez profiter de trajets illimités entre 16 heures et la fin de service.

Par ailleurs, le mercredi 8 et jeudi 9 décembre entre 17h30 et 23h30 et le vendredi 10 et samedi 11 décembre entre 18h30 et 0h30, la presqu’île sera interdite aux voitures. Et concernant les piétons : la passerelle Saint-Vincent, la passerelle du Palais de Justice et la passerelle de l’Homme de la Roche resteront fermées durant toute la durée de cet événement.