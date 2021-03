Problème de connexion sur le site et l'application mobile de la CAF

Selon nos constatations, les allocataires habitant en Charente-Maritime, dans l’Eure, dans la Loire, dans le Gers, en Savoie et dans les Vosges sont impactés par ce problème technique. Ceux qui résident dans l’Ain, en Corrèze, en Essonne, dans l’Oise et dans le Puy-de-Dôme ont également une page leur indiquant que le site est en maintenance. De plus, les allocataires ne peuvent pas non plus se connecter via l'application mobile.

Ainsi, ils ne peuvent pas déclarer un changement de situation, demander une prestation ou faire une simulation pour bénéficier de la Prime d’activité, du RSA ou d’allocations familiales.