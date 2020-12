À l’heure actuelle, les CAF de chaque département possèdent leur propre numéro de téléphone et pour obtenir l’accompagnement adéquat, il vaut mieux ne pas se tromper. Dans une semaine, la question ne se posera plus, puisqu’elles adopteront toutes un numéro unique, le 3230.

Les 101 numéros de la CAF disparaîtront le 16 décembre prochain au profit d’un seul numéro national à quatre chiffres : le 3230. Vous ne perdrez plus jamais de temps à chercher comment contacter la caisse d’allocations familiales dont vous dépendez. Ce numéro est à la fois unique, facile à trouver et à retenir.

Une fois le 3230 composé, il vous faudra avant toute chose indiquer votre numéro de département. Ensuite, un conseiller prendra la relève et répondra à vos questions. Lors de l’appel, gardez bien à portée de main votre numéro d’allocataire, qui vous sera sûrement demandé pour accéder à votre dossier.

A partir du 16 décembre, tous les numéros des Caf en 0810 seront remplacés par un numéro unique, accessible partout en France et dans les Dom, le 3230.

Ce changement de numéro n’a pas d’impact sur le service. Il reste accessible partout en France du lundi au vendredi entre 9h00 et 16h30. Par ailleurs et contrairement aux anciens numéros surtaxés, le 3230 ne vous coûtera pas plus cher qu’un appel local.

Attention, le numéro à composer depuis l’étranger change également pour devenir le : +33 9 69 32 08 08.