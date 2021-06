Depuis ce matin, le site web de la Direction générale des Finances Publiques i mpôts.gouv.fr est en maintenance . Pour l'instant, on ignore la cause des problèmes techniques.

Une version de secours du site permettait d’effectuer ses démarches en ligne auprès des impôts

Toutefois, selon nos constatations, les impôts proposaient tout de même ce matin une version allégée de leur site, permettant d’utiliser un simulateur d’impôts, ou encore de consulter sa situation fiscale personnelle. Il y a quelques heures, il était également possible de contacter la Direction générale des Finances Publiques en toute sécurité à travers une messagerie pour toute question relative à vos démarches et réclamations. Vous pouviez aller aussi sur le site pour trouver les données d’un service et gérer votre profil particulier ou professionnel.

Mais depuis quelques instants, vous n’avez pas accès aux actualités et documents disponibles habituellement via la page d’accueil du site. La version complète de Impots.gouv.fr sera de retour après résolution des anomalies techniques. Aucune information n’a été communiquée pour le moment quant à la fin des opérations de maintenance.

Pour rappel, c'est ce jeudi 10 juin 2021 que devez avoir lieu les premières demandes de fonds de solidarité pour le mois de mai 2021. En effet, le formulaire devait être mis en ligne ce matin sur le site des impôts.