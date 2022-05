Plus de 5 millions d’Ukrainiens ont trouvé refuge dans les pays européens, loin de la guerre faisant rage dans leur pays. Pour faciliter leur arrivée, le Conseil de l’Union européenne a activé un dispositif exceptionnel : la protection temporaire . Celui-ci leur confère certains droits, entre autres la possibilité de travailler, de faire scolariser les enfants, d’obtenir un hébergement approprié, mais aussi d’avoir accès aux soins médicaux. Et depuis la publication d’un arrêté au JO ce dimanche 8 mai, ils peuvent suivre une formation linguistique adaptée composée de cours de français gratuits.

Des cours de français pour faciliter l’intégration des réfugiés ukrainiens

La barrière de la langue est un obstacle qui peut paraître infranchissable en arrivant dans un pays inconnu. C’est le sentiment que de nombreux ressortissants ukrainiens ont dû ressentir peu après avoir franchi la frontière française. Car le dispositif de protection temporaire, qui octroie différents droits, implique aussi de se frotter au casse-tête de l’administration française. Trouver du travail ou demander une aide au logement n’est pas aisé, d’autant plus pour les ressortissants qui ne parlent pas français.

Conscient que l’apprentissage de la langue peut favoriser l’intégration, le gouvernement a décidé de proposer « une formation linguistique », dont les modalités sont précisées au sein d’un arrêté publié dimanche dernier au JO. Concrètement, les réfugiés ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire pourront suivre des cours de français à hauteur de 100 ou 200 heures pour acquérir le niveau A1, 100 heures pour le niveau A2 et 100 heures pour le niveau B1.

Avant cela, ils devront réaliser « une évaluation des compétences écrites et orales en français » visant à déterminer leur niveau et trouver la formation appropriée. « Chaque bénéficiaire de la protection temporaire ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau », précise également le texte. Quant à l’organisme prestataire en charge de cette formation linguistique, il sera sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

À l’échelle locale, les associations se mobilisent pour dispenser des cours de français et sont constamment en recherche de bénévoles. Pour participer, rendez-vous sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Par ailleurs, il faut savoir que des cours en ligne gratuits sont accessibles, sous la forme de MOOC, pour apprendre en tout lieu et à tout moment. C’est le cas notamment du MOOC « Vivre en France » disponible sur la plateforme France Université Numérique (FUN).