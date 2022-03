La protection temporaire, c’est quoi ?

C’est la première fois que la protection temporaire, dispositif créé en 2001, est activée. Pour mémoire, en 2011, l’Italie et Malte avaient demandé sa mise en place en raison de l’arrivée massive de Syriens qui fuyaient la guerre, mais la Commission européenne avait refusé.

Pour être concret, la protection temporaire permet « d’instaurer des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées » et « d’assurer une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement », précise la directive de 2001 disponible sur le site internet de l’Union européenne.

En tout, sa durée est d’un an. Cependant, elle peut être « prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d’un an », est-il également indiqué.