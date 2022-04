La guerre en Ukraine a conduit plus de 2 millions de personnes à fuir en direction des pays limitrophes. En France, près de 36 000 réfugiés ont été accueillis. Gouvernement, associations et citoyens n’ont eu de cesse de multiplier les initiatives de soutien : proposition d’hébergement, aide alimentaire, traduction, etc. Et grâce à la protection temporaire, les Ukrainiens bénéficient de plusieurs droits. Retrouvez dans cet article un kit complet qui détaille les différentes démarches les concernant. Il est utile autant pour les ressortissants ukrainiens que les familles d’accueil. Ce kit, disponible au téléchargement, est composé de 10 fiches pratiques. De l’accueil à l’installation en France, il comprend tout ce dont vous aurez besoin.

Les citoyens, ainsi que l’État et les collectivités locales, sont pleinement mobilisés pour accueillir et soutenir les réfugiés et déplacés ukrainiens. Dès leur arrivée en France, ils sont attendus dans l’un des points d’accueil répartis sur le territoire (Paris, Nice, Strasbourg, etc.) pour une prise en charge immédiate. Un premier hébergement d’urgence leur est alloué, lieu transitoire avant l’accès à un logement plus durable. Diverses informations indispensables sont alors données, en particulier sur la protection temporaire et les droits qu’elle confère. À noter que la préfecture est le centre névralgique dans lequel les Ukrainiens pourront accomplir l’ensemble de leurs démarches. Pour trouver la plus proche du lieu d’hébergement, rendez-vous sur notre site ou celui du ministère de l’Intérieur.

10 fiches pratiques à télécharger pour faciliter les démarches Parce que toutes les démarches ne sont pas simples à réaliser, nous avons mis au point 10 fiches pratiques à télécharger. Elles s’adressent aux citoyens ukrainiens et à toute personne les accueillant et les accompagnant en France. Ces fiches, utiles au quotidien, visent à faciliter l’installation en France. Elles abordent : La protection temporaire L'ADA Travailler Les démarches bancaires CPAM et CSS Les APL La scolarisation Apprendre le français Les transports ferroviaires Les animaux de compagnie Le kit contenant les 10 fiches pratiques est téléchargeable en renseignant votre adresse mail dans l’encart ci-dessous. Vous pouvez également le retrouver sur la page d’accueil du site dans la rubrique « Je veux aider l’Ukraine ». Je veux aider l'Ukraine Hébergement, aide financière, travail... Voici en 10 fiches pratiques tous les dispositifs mis en place pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Télécharger

Le Conseil de l’Union européenne a activé le 4 mars 2022 un dispositif exceptionnel appelé « la protection temporaire ». Prévu par l’article 5 de la directive européenne du 20 juillet 2001, il octroie différents droits à un réfugié, en plus d’une protection internationale immédiate. Peuvent en bénéficier les ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février, les membres de leur famille, peu importe leur nationalité, et les personnes détenant un titre de séjour en Ukraine. Les droits acquis grâce à la protection temporaire sont les suivants : le droit de séjourner en France grâce à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;

portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ; le versement de l’ADA (allocation pour demandeur d’asile) ;

la scolarisation des enfants ;

le droit d’exercer une activité professionnelle ;

la prise en charge des frais de santé avec la CSS (Complémentaire santé solidaire) ;

une aide pour l’accès au logement. Pour demander la protection temporaire en France, les ressortissants ukrainiens doivent s’adresser à la préfecture la plus proche du lieu de résidence et présenter certains justificatifs dont une attestation d’hébergement et une copie du passeport ou de la carte d’identité. Plus d’informations sur la fiche pratique « La protection temporaire ».

Quelles sont les aides mises en place ? Les réfugiés ukrainiens peuvent prétendre au versement mensuel de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Son montant varie selon la composition du foyer. Elle s’élève à 6,80 € par jour pour une personne seule et 10,20 € pour un couple. La demande est à réaliser une nouvelle fois auprès de la préfecture. De plus, les ressortissants ukrainiens sont éligibles à l’aide personnalisée au logement (APL) attribuée par la CAF.

Travail et scolarité : les démarches pour les réfugiés ukrainiens Les bénéficiaires de la protection temporaire ont le droit de travailler en France dès l’obtention de l’autorisation provisoire de séjour (APS). Par ailleurs, les familles avec enfants arrivant d’Ukraine n’ont pas à s’inquiéter de la scolarité. Car en France, l’instruction est garantie pour tous dès l’âge de 3 ans. À ce jour, près de 9 637 enfants ukrainiens sont accueillis dans les établissements scolaires. Pour savoir comment scolariser un enfant en France (maternelle, primaire, collège ou lycée), rendez-vous sur la fiche pratique dédiée. Bon à savoir : l’accueil en crèche des enfants ukrainiens est gratuit, les frais étant pris en charge par la CAF.