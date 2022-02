38 millions de Français sont concernés par le versement de l’indemnité inflation de 100 euros, une prime destinée à compenser la hausse des prix de l’énergie et du carburant. La plupart des bénéficiaires ont déjà reçu le virement : il est tombé fin décembre pour les salariés et fin janvier pour les demandeurs d’emploi et certains allocataires de la CAF. Quant aux retraités éligibles, il ne reste plus longtemps à attendre.