Demain, dimanche 13 décembre, ce sera le second tour des élections régionales 2015. Les français élisent lesconseils régionaux de métropole et d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique pour une durée de 6 ans.

Les listes présentes au second tour sont celles qui ont obtenu au mois 10% des voix au premier tour. Entre les deux tours, ces listes ont pu être modifiées, notamment en fusionnant parfois avec des listes ayant obtenu au moins 5% des voix au premier tour.