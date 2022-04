L’application permettra d’identifier l’usager

Notons également qu’à l’heure actuelle, l’usage de cette application demeure encore assez flou. Ainsi, l’article 2 du décret nous précise que cet outil pourra traiter les données permettant d’identifier l’usager (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse postale, sexe, adresse mail, photo), ainsi que les données permettant d’identifier le titre (date de délivrance et d’expiration, numéro et type de titre et statut de validité du titre).

En revanche, les données biométriques, qui sont stockées sur la nouvelle carte d’identité, ne pourront pas être transférées sur cette nouvelle application.