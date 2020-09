Il est donc conseillé aux adultes de ne pas laisser les jeunes enfants utiliser seuls ces distributeurs, mais de verser le gel hydroalcoolique dans sa propre paume et de nettoyer ensuite les mains des plus petits , afin d’éviter des projections qui peuvent entraîner des rougeurs, des douleurs, des inflammations de l’œil ou de la paupière, voire des atteintes de la cornée.

Face à la multiplication de ces cas, le ministère de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recommandent la plus grande vigilance aux adultes accompagnant de jeunes enfants.

Depuis le début du déconfinement, entre le 11 mai et le 24 août 2020, 63 cas de projections de gel hydroalcoolique dans les yeux d’enfants ont été signalés aux centres antipoisons de France. Les enfants concernés étaient en moyenne âgés de 4 ans, et présentaient tous des troubles oculaires.

Que faire en cas de projection de gel hydroalcoolique ?

En cas de projection de solution hydroalcoolique dans les yeux, les autorités sanitaires recommandent de « rincer immédiatement l’œil pendant une quinzaine de minutes sous un filet d’eau ». Il est très important de réagir le plus rapidement possible, car « le retard au rinçage est très préjudiciable et en cause dans les lésions sévères ».

Si l’enfant exprime une douleur vive après le rinçage, il faut alors consulter un ophtalmologue en urgence ou appeler un centre antipoison.

Attention : le gel hydroalcoolique peut avoir un effet anesthésiant. La douleur disparaît parfois au bout de quelques heures, alors même que des lésions oculaires importantes sont présentes.