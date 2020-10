Le choix d’une banque n’est pas anodin et peut s’avérer difficile pour de nombreux Français. Afin de les aider, l’État met à disposition un comparateur gratuit des tarifs bancaires. Comment fonctionne-t-il ?

Frais de tenue du compte, frais de dossier ou encore coût d’une carte bancaire, comment savoir quelle banque propose les tarifs les plus avantageux ? Lancé en 2016 par le ministère de l'Économie et le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), le comparateur en ligne répond à toutes ces questions. Enrichi en permanence, cet outil fournit des informations précises et facilite la décision des utilisateurs.

Un comparateur accessible à tous Le comparateur est accessible gratuitement en ligne sur tous les supports, ordinateur, smartphone ou tablette. Conçu à l’initiative du gouvernement mais également du CCSF, il permet de comparer près de 150 établissements de crédit basés en France métropolitaine. Les collectivités d’outre-mer sont également incluses dans le comparateur. Son objectif est la transparence des prix et la mise en concurrence des établissements bancaires. Il vous donne ainsi accès à 98 % des établissements et tarifs pratiqués avec une mise à jour effectuée chaque semaine. Un tel pourcentage assure aux utilisateurs la justesse des données et la possibilité de choisir en toute sécurité.