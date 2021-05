Le 9 juin 2021 marque une nouvelle étape du déconfinement . Les restaurants et les bars vont de nouveau pouvoir accueillir leurs clients à l’intérieur de leur établissement. Pour ce faire, ils devront préalablement créer un QR Code unique et l’afficher de manière visible à l’entrée.

Car l’idée reste la même : éviter au maximum une reprise incontrôlable de l’épidémie de Covid-19 en invitant les personnes qui peuvent être considérées comme cas contact à se faire tester.

Ainsi, pour pouvoir s’attabler, les clients devront scanner le QR Code via l’application TousAntiCovid. En plus des restaurants et des bars, les cafés et les salles de sport sont également concernés par ce dispositif.

Et selon RTL, l’amplitude horaire sera de deux heures. Autrement dit, si une personne flashe le QR Code à 10 heures et indique les jours suivants dans l’application qu’elle a contracté le virus, tous les clients présents de 10 heures à 12 heures seront automatiquement alertés et devront se faire tester. En revanche, lorsque trois personnes présentes au même moment et dans un même lieu se déclarent malades de la Covid-19, les autres clients seront invités à s’isoler, car ils seront considérés comme cas contact à risque.

Par ailleurs, les personnes ne disposant pas d’un smartphone devront, quant à elles, inscrire leur identité ainsi que leur adresse mail ou leur numéro de téléphone dans un cahier de rappel. Celui-ci sera mis à la disposition de l’ARS (Agence régionale de santé) ou de l’assurance maladie. Et là encore, les données personnelles seront automatiquement supprimées au bout de 30 jours.