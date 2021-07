Depuis ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire est de rigueur dans les lieux culturels et de loisirs (musées, cinémas, théâtres, piscines, salles de sport, etc.) accueillant plus de 50 personnes. Les professionnels de ces établissements sont donc tenus d’effectuer des contrôles. Pour les aider dans cette tâche, le gouvernement a piloté le développement de TousAntiCovid Verif.

TousAntiCovid Verif, à distinguer de l’application TousAntiCovid utilisée par le grand public, devient progressivement un outil incontournable pour les professionnels. Déjà employé pour contrôler le pass sanitaire à l’entrée des grands évènements, il est dorénavant utilisé dans les salles de concert, les théâtres, les musées, les parcs d’attractions ou encore les cinémas dont la jauge dépasse 50 personnes. Début août, son usage sera de nouveau étendu aux cafés, restaurants, hôpitaux, grands centres commerciaux et maisons de retraite. Développée par IN Groupe, l’application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou Play Store. Son fonctionnement n’est pas difficile à comprendre et elle nécessite seulement d’accéder à l’appareil photo du smartphone. Une fois TousAntiCovid Verif installée, le gérant de l’établissement peut scanner le QR Code ou « 2D-DOC » présenté par le client en version numérique, papier ou via TousAntiCovid. Deux résultats sont alors envisageables : un message vert, signe que le pass sanitaire est valide, ou un message rouge qui entraînera le refus d’accès à l’établissement. Comme l’a annoncé le Premier ministre, mercredi 21 juillet, les professionnels doivent contrôler la présence du pass sanitaire, mais ils n’ont pas à vérifier l’identité de son porteur. Cette tâche revient aux forces de l’ordre. Pour rappel, le pass sanitaire présenté par le grand public peut prendre la forme d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, d’une attestation de vaccination (gage d’un schéma vaccinal complet) ou d’une preuve de guérison, ce qui correspond à un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Professionnels, téléchargez l'application #TousAntiCovidVerif qui permet de contrôler le #PassSanitaire. Retrouvez le mémo :

TousAntiCovid Verif : une application réservée aux professionnels L’application TousAntiCovid Verif est disponible sur les magasins d’applications et téléchargeable sous IOS ou Android. De fait, elle est accessible à tout un chacun. En revanche, il ne vaut mieux pas s’amuser à l’utiliser en dehors du cadre légal prévu. Cet outil est en effet réservé aux professionnels comme le précise la loi du 31 mai 2021 : seules « les personnes habilitées et les services » sont autorisés à contrôler le pass sanitaire. En cas d’usage inapproprié de TousAntiCovid Verif, l’utilisateur s’expose à une amende de 45 000 euros et une peine d’un an de prison.