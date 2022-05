En effet, il était prévu que 85 % du montant du chèque alimentaire puisse profiter directement aux producteurs locaux, proposant des produits qualitatifs en circuits courts, qu’ils soient certifiés bio ou pas. Le but étant de créer une boucle vertueuse entre le consommateur et le producteur local.

Annoncé par le chef de l’État en décembre 2020 lors de la Convention citoyenne pour le climat , le chèque alimentaire a été voté en juillet 2021, dans le but d’ augmenter le budget alimentaire des familles . En effet, en accord avec le ministère de l’Agriculture, il vise à soutenir le pouvoir d’achat des foyers modestes et des classes moyennes concernées, mais aussi à soutenir le travail des agriculteurs français.

Selon l’annonce du ministre de l’Agriculture, le chèque alimentaire est principalement destiné aux jeunes ménages modestes. Les étudiants de 18 à 25 ans et les personnes âgées sont majoritairement concernés. Cependant, les familles aux faibles revenus pourraient également y prétendre. Pour l’heure, aucune information plus concrète sur les bénéficiaires n’a été divulguée.

Quel est le montant des chèques alimentaires du gouvernement ?

Si la somme exacte reste encore inconnue, Mounir Mahjoubi et Grégory Besson-Moreau, les députés LREM en charge du dossier ont laissé entendre que celle-ci oscillerait entre 30 et 60 euros par mois et par foyer, soit un budget de 4 à 6 milliards d’euros par an.