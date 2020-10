Le Sacré-Cœur est un rendez-vous incontournable pour les visiteurs de Paris, apprécié pour son histoire, son architecture et la vue surplombant la ville. Afin de le protéger, une procédure de classement au titre des monuments historiques est envisagée par le gouvernement le mardi 13 octobre 2020. Si certains sont surpris d’apprendre que la basilique n’était pas encore classée, d’autres considèrent le moment mal choisi. Explications.

Lancement de la procédure de classement La volonté de classement est initiée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France et la Ville de Paris. À la suite d’un avis favorable émis par la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), le préfet et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ont officiellement annoncé leur décision de classer la basilique du Sacré-Cœur au titre des monuments historiques le 13 octobre. La procédure de classement entamée ce mois-ci prendra plusieurs mois, pour s’achever au cours de l’année 2021.

Le Sacré-Cœur et son histoire La basilique du Sacré-Cœur est érigée pour honorer le « Vœu national » fait par Alexandre Legentil et Hubert Rohault de Fleury, les deux hommes à l’origine du projet, en lien avec la défaite française dans la guerre franco-prussienne en 1870 et les événements qui ont suivi. Sa construction est votée à l’Assemblée nationale en 1873, mais la basilique ne sera achevée que des décennies plus tard et consacrée en 1919. Peu avant sa construction, la butte de Montmartre est le théâtre d’une insurrection, celle des parisiens le 18 mars 1871 face au retrait des canons, utilisés pour défendre la capitale, par le gouvernement. Elle marque le début de la Commune de Paris, qui se clôt deux mois plus tard par la Semaine sanglante. Édifiée lors d’une période mouvementée, la basilique du Sacré-Cœur est longtemps associée aux événements sanglants de la Commune. La ministre de la Culture fait alors état d’une lecture erronée de l’histoire à cause de laquelle le classement a été si longtemps repoussé. À l’approche du 150ème anniversaire de la Commune de Paris, des contestations se font tout de même entendre.