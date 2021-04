Qualité de l'eau : des disparités apparaissent selon les régions

D’après l’étude menée, la qualité de l’eau tend à s’améliorer puisque 98 % des consommateurs boivent une eau conforme à la totalité des critères sanitaires. Malgré tout, ce sont les zones rurales les plus contaminées à cause des pollutions agricoles.

« Près d’un million de consommateurs, essentiellement en zones rurales, reçoivent toujours une eau non conforme », indique le communiqué de Générations Futures. Et 450 000 foyers ont accès à une eau qui dépasse les normes maximales en pesticides et 148 000 une eau contaminée par les nitrates.