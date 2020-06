Certaines personnes considérées comme « à risque » en raison de leur âge ou de leur état de santé vont pouvoir bénéficier d’une consultation médicale gratuite. Elle a pour but d’encourager les malades qui n’étaient pas allés consulter pendant le confinement à retourner chez leur médecin traitant pour faire un bilan de leur état de santé. La consultation « bilan et vigilance » sera proposée par le médecin à ses patients de plus de 65 ans, ou souffrant de pathologies nécessitant un suivi régulier.