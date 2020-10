La brève accalmie virale estivale avait poussé le gouvernement à revoir les dispositions de vulnérabilité définies par le décret du 5 mai 2020 qui définissait 11 situations à risque et une application étendue aux accompagnants des personnes vulnérables. Ainsi, par décret du 29 août 2020, le gouvernement avait restreint la liste des situations vulnérables à 4 cas de comorbidité et supprimé la notion d’accompagnant. Des requérants individuels et collectifs ont saisi le Conseil d’État pour faire réviser cette décision.

Dans un souci de pertinence, le juge des référés du Conseil d’État est venu rétablir le champ d’application du décret initial du 5 mai 2020. Il a estimé que le décret du 29 août 2020 supprimait l’objet même du texte initial, pris pour protéger les personnes vulnérables. En effet, les accompagnants maintenus en activité auraient constitué une source de contamination envers les personnes vulnérables susceptibles de développer une forme grave d’infection virale.

Quelles sont les personnes vulnérables en termes médicaux et règlementaires ? Quelles situations sont concernées par ce décret ? Quelles dispositions professionnelles doivent être mises en œuvre ?