Vous avez entre 18 et 20 ans ? Partez à la découverte de l'Europe ???????? grâce à #DiscoverEU ! 60 000 titres de transport ferroviaire sont disponibles pour des voyages d'une durée maximale de 30 jours à travers le continent Informations et inscriptions ↓

Grâce au pass Interrail, les candidats sélectionnés pourront voyager pendant au minimum 1 jour et au maximum 30 jours entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 . Ils devront commencer leur périple dans un pays qui est membre de l’Union européenne.

Pour tenter leur chance et gagner l’un des 60 000 pass Interrail, les jeunes doivent candidater sur le site de DiscoverEU et renseigner leurs informations personnelles : nationalité, date de naissance, adresse mail, nom et prénom, numéro de carte d'identité ou de passeport, etc.

Pour valider leur candidature, les jeunes sont ensuite tenus de répondre à un quiz comportant 5 questions sur l’Union européenne.

Une fois la procédure terminée, les participants n’auront plus qu’à prendre leur mal en patience. Les résultats seront communiqués à partir du 6 janvier 2022. Un quota de pass sera fixé par pays membre en fonction de sa population. Le classement des candidats se fera donc par nationalité, à partir de l’exactitude des réponses aux questions posées.