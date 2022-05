Le pays est touché cette semaine par la première vague de chaleur de 2022 avec des températures atteignant les 30°C dans le Sud-Est et dépassant les 25°C presque partout dans l’Hexagone. Si ce phénomène n’est pas rare, et le sera de moins en moins, il se distingue par « sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique », remarque Météo France. Cette vague de chaleur risque donc de fragiliser des sols déjà mis en péril par un hiver particulièrement sec. La pluie se fait attendre en France à tel point que le déficit en eau devient alarmant. 15 départements viennent de franchir le seuil de vigilance.

Qu’est-ce qui est interdit dans ces départements ?

Les restrictions mises en place par les préfets visent à économiser l’eau dans les zones les plus touchées par la sécheresse. En sachant que les mesures sont différentes selon le niveau de gravité. Il existe 4 niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise.

Alors que le niveau de vigilance sécheresse implique d’informer et d’inciter particuliers et professionnels à faire des économies d’eau, le seuil d’alerte interdit toute activité nautique, l’arrosage des jardins et espaces verts à certaines heures, le lavage de la voiture et invite les agriculteurs à réduire les prélèvements d’eau. Actuellement, l’état d’alerte a été déclenché dans certains secteurs de la Drôme, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Vaucluse et la Vendée.

L’alerte renforcée, qui concerne l'Ain, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, le Var et la Vienne, comprend les mêmes restrictions auxquelles s’ajoute l’interdiction de certains prélèvements. Dans les Deux-Sèvres notamment, l’arrêté proscrit l’arrosage des pelouses et potagers, le remplissage de la piscine et le nettoyage des façades et toitures.

Quant à l’état de crise décrété dans certaines communes du Loiret et des Bouches-du-Rhône, il interdit tous les prélèvements non prioritaires, même ceux agricoles. Ces restrictions couplées à l’absence de pluie inquiètent les professionnels qui envisagent déjà une perte de rendement allant « jusqu’à 40 % » pour la production de céréales, alerte la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles).

Les habitants de ces départements peuvent se rapprocher de leur mairie pour en savoir plus sur les règles en vigueur. Un moteur de recherche, accessible sur le site Propluvia, vous permet également de renseigner le nom de votre commune pour consulter l’arrêté préfectoral qui vous concerne. Il détaillera les mesures qui s’appliquent, entre autres les horaires pour arroser votre jardin.