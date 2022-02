Vous allez peut-être passer une bonne journée. En effet, vous pouvez avoir de l’argent sur un compte dont vous avez tout simplement oublié l’existence. Ainsi, selon le ministère de l’Économie, 6,4 milliards d’euros étaient en attente d’être réclamés par les bénéficiaires à la Caisse des Dépôts. Des milliards qui proviennent de comptes inactifs et qu’il est possible de récupérer.

Qu’est-ce qu’un compte inactif ?



Comme le rappelle le ministère de l’Économie, un compte devient inactif si aucune opération n’a été effectuée durant un délai de 12 mois consécutifs. Notons que les versements d’intérêts ou les frais bancaires ne sont pas considérés comme étant des opérations.

Il ne faut pas non plus que le titulaire du compte se manifeste auprès de la banque au cours de ces 12 mois et qu’il fasse des opérations sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement bancaire.

Et si durant les 10 premières années un compte bancaire ou un produit d’épargne inactif est conservé par la banque (pour un PEL, c’est de 20 ans), passé ce délai, il est clôturé et l’argent est transféré à la Caisse des Dépôts.

Bon à savoir : si le titulaire du compte inactif est décédé, le produit d’épargne ou le compte ne sera conservé par la banque que pendant 3 ans avant de prendre la direction de la Caisse des Dépôts.