Les spécificités de l’inventaire du mobilier

Le logement meublé est défini par l’article 8 de la loi Alur comme « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». Dresser l’inventaire du mobilier garantit la conformité du logement à cet article. Il permet au propriétaire et au locataire de s’entendre sur la liste des équipements et du mobilier tout en détaillant leur état.

Ce document est obligatoire et complété en même temps que l’état des lieux d’entrée. Il est de nouveau utilisé lors de l’état des lieux de sortie afin d’effectuer la comparaison. Pour le rendre recevable, la date et la signature des deux parties sont nécessairement apposées au bas.

Une rigueur est de mise dans la rédaction du document. En effet, une restitution en mauvais état des équipements est retenue sur le dépôt de garantie. Il peut paraître superflu d’ajouter le moindre petit élément mis à disposition comme par exemple le nombre de cuillères. Cependant, il s’agit du meilleur moyen d’éviter un litige entre les deux parties. Un objet non noté sur l'inventaire du mobilier d'un contrat de location est un objet que le propriétaire ne pourra pas réclamer en cas de disparition.