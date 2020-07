L’état des lieux de sortie est un document réalisé conjointement par le propriétaire et le locataire d’un logement. Pour ce faire, les deux parties se retrouvent le jour de la remise des clés et se concertent en utilisant l’état des lieux d’entrée comme point de comparaison.

Les conditions de réalisation

Deux états des lieux sont produits : à l’entrée et à la sortie du logement. Un dépôt de garantie est versé après avoir réalisé le premier, et récupéré quelque temps après le second.

Une absence d’état des lieux d’entrée est possible à cause d’un refus d’une partie ou d’un simple oubli. En présence du refus du propriétaire, le locataire est tenu de lui envoyer une lettre de mise en demeure. Celle-ci oblige le destinataire à remplir ses obligations légales. En cas de refus du locataire, le logement est considéré d’emblée en bon état. Si ce n’est pas le cas, l’occupant du logement doit prouver le contraire, photographies à l’appui, afin de ne pas perdre le dépôt de garantie.

L’état des lieux de sortie s’effectue en plusieurs exemplaires : un pour chaque locataire et un destiné au propriétaire. Par ailleurs, la constitution de ce document est gratuite. Le propriétaire peut être représenté par un agent immobilier, mais cette prestation ne le rend pas payant. L’état des lieux de sortie est valable à condition que les deux parties soient présentes et en accord avec son contenu. Pour tous litiges, un huissier intervient et l’effectue à leur place. Le montant de son service est alors divisé équitablement entre le propriétaire et le locataire.