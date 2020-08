Comme de nombreux produits ménagers, les produits désinfectants pour les piscines et les spas doivent être manipulés avec soin. En effet, ils peuvent s’avérer dangereux pour la santé et la sécurité. Explications.

Le chlore contenu dans ces produits les rend particulièrement dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement et suivant les consignes strictes indiquées sur les emballages.

La conservation des produits désinfectants

L’Anses rappelle à quel point la conservation de ces produits désinfectants est importante. En effet, si le lieu de stockage est trop humide ou si le produit n’a pas été utilisé depuis longtemps, il se peut qu’il dégage des vapeurs toxiques au moment de l’ouverture du contenant. Celles-ci sont très dangereuses, car une fois inhalées, les voies respiratoires peuvent être irritées de façon plus ou moins grave.

Ils ne doivent pas non plus être entreposés à la chaleur ni proches de produits inflammables, en raison d’un risque d’explosion ou d’incendie.

Ces produits désinfectants pour piscines ou spas doivent être conservés dans leur contenant d’origine, dans un endroit frais, à l’abri de la lumière directe du soleil et de l’humidité. Le contenant doit être bien fermé et positionné à la verticale. Il doit également être hors de portée des plus jeunes.