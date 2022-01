À l’étranger, le voyageur sort de sa zone de confort et s’expose à de nombreux risques sanitaires, naturels, ou encore sécuritaires. Les autorités préconisent donc de suivre certaines recommandations pour préparer au mieux ses vacances et en profiter pleinement. Quels sont les pièges à éviter et les situations à anticiper ? Tour d’horizon.

Des recommandations différentes selon le pays de destination

Les risques auxquels s’exposent les voyageurs lors d’un séjour à l’étranger sont multiples et varient d’un pays à l’autre. C’est pourquoi le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle l’importance de se renseigner au préalable sur la situation du pays de destination (risques sanitaires, naturels, nucléaires, cybercriminalité, etc.).

Pour permettre aux Français de préparer au mieux leur voyage à l’étranger et profiter pleinement de leurs vacances, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met à leur disposition des « fiches pays » et un certain nombre de dossiers thématiques qu’ils peuvent consulter sur le site internet « Conseils aux voyageurs ».

Chacune de ces fiches répertorie les risques auxquels peuvent être exposés les voyageurs selon les pays. Les recommandations émises par les autorités pour les destinations concernées y figurent également.

À noter que l’ensemble des informations présentes sur le site sont actualisées et mises à jour régulièrement.