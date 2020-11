« Le temps est venu d’alléger progressivement les contraintes », a déclaré le Premier ministre jeudi 26 novembre. Un assouplissement en trois étapes est prévu pendant lesquelles « il est indispensable de ne pas baisser la garde » rappelle le chef de l’État. À compter du samedi 28 novembre, le pays entre dans une première phase : les commerces rouvrent et les déplacements sont autorisés dans un périmètre de 20 km et pour une durée de trois heures. Pour autant, l’attestation demeure obligatoire, au format numérique ou papier, pour circuler en toute légalité. Téléchargez-la dès maintenant.

Une nouvelle version de l’attestation de déplacement

Un mois après le début de ce second confinement, les Français peuvent enfin relâcher un peu la pression. Dès samedi 28 novembre, les règles s’assouplissent. Vous pourrez alors effectuer vos courses de Noël dans les commerces de proximité et vous promener plus longtemps. Par contre, l’attestation n’est pas supprimée et reste de rigueur pour tous les déplacements hors du domicile.

Comment télécharger la nouvelle attestation de déplacement ?

La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est d’ores et déjà disponible au téléchargement en bas de cet article. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Confinement allégé : attestation de déplacement dérogatoire ». Elle sera alors immédiatement téléchargée au format PDF sur votre téléphone, ordinateur ou tablette, et il ne vous restera plus qu’à l’imprimer pour la remplir.

En plus du format papier, l’attestation existe en version numérique sur le site du ministère de l’Intérieur, via l’application TousAntiCovid ou Mes démarches. Elle a l’avantage de garder en mémoire vos informations personnelles, à condition de cocher la case « Mon téléphone se souvient de moi ». Ainsi, vous n’aurez plus besoin de les entrer à chaque fois.

Comment la remplir ?

Plusieurs champs doivent être remplis pour rendre l’attestation valable :

prénom et nom ;

date de naissance ;

lieu de naissance ;

adresse avec la ville et le code postal.

Vous devez ensuite sélectionner dans la liste des motifs proposés celui qui correspond à votre déplacement, en n’oubliant pas d’indiquer la date et l’heure de sortie. Lors d’un contrôle des forces de l’ordre, l’absence d’attestation entraîne une amende de 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours, elle est portée à 200 euros et peut atteindre 3 750 euros et 6 mois d’emprisonnement après 3 infractions.