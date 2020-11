Test : un résultat en 24 heures et un meilleur isolement des personnes malades

Emmanuel Macron souhaite continuer la stratégie du « Tester, alerter, protéger et soigner. » « Nous sommes l’un des pays européens qui teste le plus. Début janvier, aucun test ne devra donner un résultat en plus de 24 heures », a-t-il indiqué. Le but est de casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination. Pour le faire, le président de la République a aussi mis en avant l’application TousAntiCovid, téléchargée 10 millions de fois.

Le chef de l’État a également affirmé vouloir « être plus contraignant à l’égard de celles et ceux qui ont le virus ». « Un débat démocratique doit se tenir » pour mieux isoler les personnes malades. Rappelons que ce mardi 24 novembre dans Le Parisien, 85 associations de santé et plusieurs médecins demandaient un meilleur isolement des personnes malades et de leurs cas contacts.