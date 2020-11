« Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent de plein fouet les jeunes, qui en sont les premières victimes ». En juillet 2020, Jean Castex présentait le plan « 1 jeune, 1 solution ». L’objectif du gouvernement est de ne « laisser aucun jeune au bord de la route ». Jeudi 19 novembre 2020, le site 1jeune1solution.gouv.fr a été inauguré.

1jeune1solution : aider les jeunes à trouver un emploi Mettre en relation les jeunes de moins de 26 ans et les employeurs. Voici l’objectif du site 1jeune1solution.gouv.fr. La plateforme rassemble plus de 20 000 offres d’emploi. Plus de 250 événements y sont également proposés. Les jeunes demandeurs d’emploi peuvent aussi trouver une formation, s’engager dans une mission de Service civique ou demander de rencontrer un ou une conseillère. De leur côté, les entreprises peuvent déposer une offre d’emploi, participer à un événement de recrutement, mais aussi s’informer sur les aides mises en place pour embaucher les jeunes de moins de 26 ans.

Emploi des jeunes : quelles sont les aides pour les entreprises ? À la rentrée 2020, 750 000 jeunes sont arrivés sur le marché du travail. Emmanuel Macron avait annoncé des mesures pour les aider lors de son interview du 14 juillet. Depuis, le gouvernement a détaillé ce plan d’aides de 6,7 milliards d’euros. Les trois axes sont : Faciliter leur entrée dans la vie professionnelle ;

Orienter et former 200 000 jeunes vers les métiers d’avenir ;

Créer 300 000 parcours d’insertion sur mesure pour accompagner ceux qui sont éloignés de l’emploi. Ainsi, une entreprise embauchant un jeune de moins de 26 ans entre août 2020 et janvier 2021 aura, selon certaines conditions, une aide de 4 000 € sur un an. Pour le recrutement d’un alternant de plus de 18 ans, ce coup de pouce va jusqu’à 8 000 €. Côté Service civique, c’est 100 000 missions supplémentaires. Autre chiffre à noter : quelque 100 000 formations sont proposées aux jeunes en échec scolaire. D’ici fin 2021, 35 000 décrocheurs auront accès à des parcours individualisés et 120 000 Parcours emploi compétences (PEC) et Contrat initiative emploi (CIE) vont été conçus.