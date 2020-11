Le 17 novembre 2020, les députés ont adopté le projet de loi de finances 2021. L’un des amendements permet aux communes d’ augmenter la taxe de séjour réglée via les plateformes de type Airbnb.

Qu’est-ce que la taxe de séjour ?

La taxe de séjour est un impôt payé par les vacanciers lorsqu’ils séjournent sur le territoire français. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décide de son application et de son montant dans la limite fixée par la loi. Selon l’hébergement concerné (palace, chambre d’hôtes, hôtel, camping, résidence de tourisme, etc.), son coût varie. En 2020, le plafond était de 4,10 € (pour les palaces). Une taxe additionnelle peut aussi être créée par le département (10 % supplémentaires) ou la région (15 % en plus).

Les communes et les EPCI ont deux manières d’appliquer la taxe de séjour :

La taxe au réel : cet impôt est payé par les vacanciers directement auprès du logeur, de l’hôtelier ou du professionnel qui assure le service de réservation. Ce dernier le reverse par la suite à la commune ;

: cet impôt est payé par les vacanciers directement auprès du logeur, de l’hôtelier ou du professionnel qui assure le service de réservation. Ce dernier le reverse par la suite à la commune ; La manière forfaitaire : son montant est fixé indépendamment du nombre de personnes hébergées, mais en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement.

Notons que les personnes mineures, les travailleurs saisonniers employés dans la commune ou les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence peuvent être exonérés de cette taxe.

En 2019, 76 % des communes françaises ont appliqué la taxe de séjour. Dans le détail, 2 539 communes et EPCI ont prélevé cet impôt. Cela a représenté un coût total de 525,4 millions d’euros. 88 % ont opté pour la taxe au réel, 7 % pour la manière forfaitaire et 8 % pour un mixte.