La proposition de loi en question

La député Albane Gaillot est à l’origine de cette proposition de loi présentée devant l’Assemblée nationale. Son contenu s’appuie sur un rapport détaillant l’accès à l’interruption volontaire de grossesse en France publié en septembre 2020. Ce dernier démontre que de nombreuses femmes, entre 3 000 et 5 000 par an, dépassent le délai de recours à l’avortement fixé à 12 semaines. Les raisons indiquées sont multiples, parfois personnelles, mais elles sont bien souvent exacerbées par un accès difficile à l’IVG. En effet, des inégalités flagrantes existent entre les territoires : plusieurs d’entre eux ne possèdent pas suffisamment de praticiens et d’établissements de santé réalisant cette intervention. La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver la situation, et le Planning familial constate un manque d’information et d’accompagnement durant le confinement. Face à de telles disparités, la proposition de loi vise à garantir pour toutes un accès facilité à l’IVG.

Prudent sur le sujet, le gouvernement a fait appel au Comité consultatif national d’éthique (CCNE) lui demandant de rendre un avis sur la proposition de loi et son contenu, afin de mettre fin aux débats soulevés.