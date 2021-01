Lors de la Convention citoyenne pour le climat, l’idée de chèques alimentaires est une nouvelle fois mise sur la table. Et à la grande surprise du gouvernement, le président de la République n’a pas écarté la proposition, bien au contraire. Ce coup de pouce permettant aux plus précaires d’avoir accès à des produits alimentaires sains et locaux pourrait donc voir le jour, même si de nombreux points restent à éclaircir.